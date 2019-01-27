مشروعات البنية التحتية أبرزها.. المملكة تحدد خطط وأهداف التطوير في رؤية 2030

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

علقت شبكة “CNBC” الأميركية على إعلان وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن السعودية تسعى لجذب 1.6 تريليون ريال (حوالي 429 مليار دولار) من استثمارات القطاع الخاص على مدى الأعوام العشرة المقبلة من أجل إقامة بنية تحتية بارزة وبرنامج صناعي في إطار حملة التنويع الاقتصادي.

وأوضحت الشبكة الأميركية أن الخطة تهدف إلى توجيه الاستثمارات من خلال البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل والإمداد والذي تم إنشاؤه في إطار برنامج رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت أن هذه المبادرة الشاملة تكرس لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط وخلق وظائف للقطاع الخاص للسعوديين.

وأشارت إلى أن إعلان ولي العهد غدًا الاثنين سيكون أكثر تفصيلا، حيث سيكشف عن مشاريع بقيمة 70 مليار ريال في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، وذلك حسب ما جاء على لسان الفالح.

ووصف وزير الطاقة والثروة المعدنية هذه المشاريع بأنها “جاهزة للمفاوضات”، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن 50 مليار دولار في مشاريع أخرى تتعلق بالكيماويات والأعمال الصغيرة في موعد لاحق.

وكان وزير النقل نبيل العامودي قد قال إن البرنامج سيشمل 60 مبادرة لوجستية تشمل خمسة مطارات جديدة و 200 كيلومتر (124 ميلاً) من خطوط السكك الحديدية.

البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه غدًا الاثنين سيمثل خطوة جديدة في طريق الوصول إلى التنوع الاقتصادي والشمول الذي يعد من أهم أهداف رؤية ولي العهد لعام 2030.