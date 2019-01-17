مصادرة 15 طنًا من الحطب في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة محايل خلال الأشهر الماضية كميات من الحطب المحلي أثناء الجولات الميدانية التي قام بها المكتب ضمن جهود الوزارة وأنظمتها الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح مدير المكتب بمحايل المهندس فهد بن محمد الصائغ أن مراقبي المراعي والغابات تمكنوا من ضبط كميات من الحطب المحلي تم تخزينها في أحواش بغرض التوزيع والبيع على بعض المحال والمطاعم وتمت مصادرتها.

وأشار الصائغ إلى أن كمية الحطب المصادر بلغت ١٥ طناً، مؤكداً أن قطع الأشجار يعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها.

وأضاف الصائغ أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والتي تبدأ من مصادرة الكميات المضبوطة والأدوات المستخدمة وقد تصل إلى إيقاع الغرامات المالية الباهظة بحق المخالفين.

كما بين أن الوزارة سمحت باستيراد الحطب من الخارج واستخدام البدائل المناسبة المتوفرة في الأسواق؛ دعماً للجهود الرامية للحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة.

الجدير بالذكر أن الوزارة وفرت مؤخراً حراس غابات في المكاتب والوحدات في جميع المناطق وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن أي مخالفات بيئة كما يمكن الإبلاغ عن طريق مكاتب ووحدات الوزارة بالمحافظات مباشرة.