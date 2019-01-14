مصادرة 80 كجم مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في صامطة

المواطن - واس

أغلق القسم النسائي ببلدية محافظة صامطة، خلال جولاته الرقابية التي نفذها أمس، عددًا من المحلات التجارية لمخالفتها للإجراءات والأنظمة المعمول بها.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي دغريري أن المضبوطات شملت مصادرة 80 كيلو جرام من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية في العديد من المحال التجارية، وعاملات بدون شهادات صحية وتدني مستوى النظافة في عدد من المحالات.

وبين أن القسم النسائي نفذ مؤخرًا أكثر من 20 جولة رقابية على المشاغل والمطاعم والأندية والمحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع أدوات التجميل، إضافة لمصادرة كميات كبيرة من الكريمات والصبغات والأكحال والعدسات اللاصقة وغيرها من المستحضرات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، مفيدًا أنه تم تطبيق الإجراءات والأنظمة بحق المخالفين.

وأكد الدغريري استمرار البلدية في تنفيذ الجولات على جميع المنشآت النسائية للمحافظة على الصحة العامة وتهيئة المراقبات للعمل من خلال تلك الجولات على التوعية السليمة للعاملات فيها لضمان الوصول للمستوى المأمول من تطبيق الاشتراطات الصحية بوعي ذاتي نابع من احترامهم للأنظمة، داعيًا الجميع على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم 940.