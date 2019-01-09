مصادر “المواطن”: إيداع دفعة جديدة من المساعدات المقطوعة .. هنا رابط الاستعلام

مصادر “المواطن”: إيداع دفعة جديدة من المساعدات المقطوعة .. هنا رابط الاستعلام

2019/01/09
الساعة 2:56 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت مصادر “المواطن”  أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أودعت دفعة جديدة من المساعدات المقطوعة في حسابات المستفيدين.

وأوضحت المصادر أن الدفعة شملت من تقدم بطلب المساعدة حتى تاريخ 10 – 11 – 12 – 1438 هـ.

ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالدخول إلى الصفحة الرئيسة لبوابة العمل والتنمية الاجتماعية ثم استعراض جميع الخدمات وبعدها الدخول إلى خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

وبعد الوصول إلى شاشة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يتطلب ذلك إدخال السجل المدني والرمز التأكيدي الظاهر أسفل الشاشة.
ويمكن الاستعلام عن حالة المساعدات المقطوعة عبر الرابط التالي: من هنا

 



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