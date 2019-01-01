مصادر “المواطن” : النصر وأحد يطلبان خوض الجولة الـ17 في فترة التوقف

المواطن - طارق سعد

تتجه إدارتا النصر وأحد بحسب مصادر خاصة لـ“المواطن” لرفع طلب مشترك بتقديم مواجهتهما الدورية ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل النصر على موافقة شفهية من إدارة أحد حول تقديم المواجهة، ليتم لعبها أثناء توقف الدوري، خاصة في ظل عدم ممانعة النصر في اللعب بدون لاعبيه الدوليين.

وكانت الجدولة الجديدة التي صدرت اليوم من لجنة المسابقات، قد حددت يوم 27 يناير موعداً للمواجهة التي يحل فيها أحد ضيفاً على النصر في استاد الملك فهد الدولي، وفي حال تأهل المنتخب للدور نصف النهائي فسيتم تأجيل الجولة بأكملها لتقام في 1 أو 2 أبريل.