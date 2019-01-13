مصادر “المواطن”: النصر يبحث عن ظهير محلي

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن إدارة نادي النصر وضعت مبدئياً خانة الظهير الأيمن ضمن الخانات التي تود تعزيزها في الفترة الشتوية الحالية بلاعبين محليين.

وتنتظر الإدارة النصراوية بحسب المصادر وصول المدرب الجديد البرتغالي روي فيتوريا غداً الاثنين إلى الرياض، للاجتماع ومناقشة التقرير الفني الأولي عن احتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

وبات خالد الغامدي مرشحاً لمغادرة أسوار النصر بعد تعذر مشاركته هذا الموسم، حيث يُفضل الغامدي البحث عن فرصة لعب بعد إصابة عانى منها مطلع الموسم، إضافة لتألق القادم من الفيصلي سلطان الغنام الذي يُقدم مستويات ثابتة مكنته من الوصول إلى قائمة الأخضر المشاركة حالياً في كأس أُمم آسيا.

وبحسب أنباء صحفية فإن الفيحاء والشباب يرغبان في كسب خدمات خالد الغامدي، بداية من الفترة الشتوية الحالية.