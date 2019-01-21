مصادر “المواطن”: النصر يستضيف أُحد على ملعب الهلال

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة، أن مباراة النصر القادمة ضد أحد المُقررة في 27 يناير الحالي، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستُقام في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وهو الملعب الذي يستضيف فيه الهلال مبارياته المحلية والخارجية منذ الموسم الماضي بشراكة عقدها الهلال وصلة من جهة مع جامعة الملك سعود من جهة أخرى.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء على أرضية إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لكن سوء ورداءة أرضيته التي أُقيمت عليها مباراة النصر والأنصار في دور الـ32 من كأس الملك استدعى تشكيل لجنة عاجلة من الهيئة العامة للرياضة دون ظهور نتائج حتى الآن.

وبحسب مصادر “المواطن” فإنه تبقى بعض الترتيبات الروتينية مع شركة صلة الرياضية، لإبلاغ النصر رسميًّا بخوض مباراته القادمة ضد أحد على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.