مصادر “المواطن”: زوران يطالب بمحور لـ بوتيا

المواطن - طارق سعد

يُفكر المدرب الجديد لحامل اللقب الهلال في الاكتفاء بالأسترالي ديجينيك كمدافع أجنبي وحيد في خط الدفاع إلى جانب المحليين علي البليهي ومحمد جحفلي وعبدالله الحافظ، واستثمار خانة الأجنبي الثامن التي يشغلها الإسباني بوتيا في جلب لاعب محور أجنبي بحسب مصادر خاصة لـ “المواطن“.

لكن هذه الفكرة تصطدم بقرب نهاية الفترة الشتوية بعد 4 أيام، خاصة وأن المفاوضات تتطلب وقتاً طويلاً بين البحث والاختيار والنقاشات المالية.

ومنحت إدارة الهلال كافة الصلاحيات لزوران في إجراء تعديل في الفريق، خاصة وأن زوران مُطلع بشكل كامل بحسب مصادر “المواطن” على وضع الفريق منذ قرابة الشهر بعدما أتم اتفاقه المبدئي مع الإدارة الهلالية.