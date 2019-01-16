مصرع شخصين في انقلاب شاحنة أعلاف على سيارتين بالباحة

المواطن- أمل سعيد الغامدي- الباحة

باشرت الجهات الأمنية في منطقة الباحة من فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور، حادث انقلاب شاحنة محملة بالأعلاف على سيارتين، مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عماد بن منسي الزهراني بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب شاحنة على سيارتي كامري وكرولا وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 16:07 بعد عصر أمس الثلاثاء على رقم الطوارئ 997 حسب البلاغ الوارد بأن موقع الحادث الباحة تحديداً دوار النخلة.

وأفاد الزهراني بأنه تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر وبتوجيه ومباشرة للموقع من قبل القائد الميداني صالح علي محفوظ الغامدي وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 4 إصابات لشباب سعوديين في العقد الثالث من العمر وأيضاً وفاتين لشاب سعودي، وسائق الشاحنة من الجنسية السودانية بعد الكشف عليهم في الموقع، وبعد ذلك تم التعامل مع الإصابات إسعافياً بالموقع؛ ونقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأطلق إعلاميو الباحة وسماً بعنوان “حوادث ترلات العلف عقبة الباحة”، حيث قال سامي شريم إن هذا الطريق يبقى هو الملجأ الوحيد للشاحنات المخالفة للميزان ومهدد أول لجسور العقبة التي أصبحت شاحناتها خطراً حقيقياً يواجه سالكي الطريق في ظل غياب وجود ميزان الشاحنات وتحديد أوقات العبور.

ومن جهته، أكد محمد بن محراك أنه يجب على المرور ووزارة النقل ولكل من له اختصاص، الاجتماع ووضع حل لهذه التريلات التي تحصد الأرواح في عقبة الباحة بحمولات زائدة.

‏‎وعلق عبدالله الغامدي بقوله”نسأل الله أن يرحم المتوفين ويشفي المصابين، إلى متى حوادث التريلات؟! لابد أن يكون هناك نظام صارم لقائدي التريلات”

وتُعد عقبة الملك فهد حلقة وصل وشرياناً مهماً، يربط ما بين السراة وتهامة، ويرتاده الكثيرون ليل نهار لنقل البضائع، والعمل في القطاعات الحكومية وغيرها.