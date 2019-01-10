مصرف الراجحي يعلن توفر وظائف شاغرة في 4 مدن

المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال، للعمل بالمصرف بمنطقة الرياض ومكة المكرمة وجازان والعلا، بمسمى (صراف)، واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– صراف (للرجال فقط).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في التخصصات المالية أو الإدارية.

3- حديث التخرج لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- اللباقة وحسن التعامل مع العملاء.

5- المؤهل جامعي والتقدير جيد فما فوق.

6- يفضّل إجادة اللغة الانجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 2019/01/10م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).