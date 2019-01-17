مصطلحات يجب على حامل البطاقة الائتمانية معرفتها والاطلاع عليها

المواطن - الرياض

تستخدم البطاقة الائتمانية، كوسيلة دفع لقيمة المشتريات من السلع والخدمات، وتعتبر نوعًا من أنواع القروض والالتزام المالي على حامل البطاقة في حال استخدامها لدفع قيمة المشتريات، حيث لاقت البطاقات الائتمانية على مستوى العالم رواجًا وانتشارًا غير مسبوقين، باعتبارها تمكن حاملها من دفع قيم المشتريات من السلع والخدمات بواسطتها دون الحاجة إلى استخدام النقد، كما أنها تتيح له الدفع قيمة المبالغ المسحوبة (المستخدمة) من البطاقة خلال فترة معينة من الشراء وتسديد القيمة باستخدام الحد الأدنى المسموح به للسداد لعملائها لتسهيل عملية الاقتراض إلى بطاقات صالحة للتعاملات التجارية، بحيث يستلم البائع نقوده في وقت لاحق من البنك، بحسب “البنوك” السعودية”.

مصطلحات يجب على حامل البطاقة معرفتها والاطلاع عليها:

شركات البطاقات الدولية

هي عبارة عن شبكات المدفوعات العالمية مثل فيزا، ماستر كارد، أمريكان اكسبريس، يونيون باي و داينرز كلوب أو الجهات الأخرى المتشابهة.

بطاقة الحسم الشهري

بطاقة مشابهة لبطاقة الائتمان إلا أنها تلزم حاملها بسداد كامل المبلغ عند استلام كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في كشف الحساب.

بطاقة الشركات

هي بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مصدرة لمستخدم أو موظف لدى شركة ذات كيان اعتباري.

وهناك 3 حالات لتحمل المسؤولية المالية كالتالي:

تتحمل الشركة مسؤولية أي مبالغ مدينة على البطاقة

يتحمل المستخدم أو الموظف والشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة على أساس تضامني

تتحمل الشركة مسؤولية أي مبالغ مدينة على البطاقة لأغراض أعمال الشركة

إدارة معلومات ائتمانية

شركة معلومات ائتمانية وطنية مرخصة تقدم لأعضائها خدمات تتعلق بمعلومات الائتمان الاستهلاكي والتجاري في المملكة.

بطاقات الائتمان

تستخدم هذه البطاقة في القيام بعمليات الدفع والشراء والحصول على النقد في صورة دين ومن ثم سداد المبلغ المستحق بموجب الاتفاق المبرم مع الجهة المصدرة للبطاقة.

رقم الحساب

كل بطاقة ائتمان تكون معرفة برقم حساب محدد، ويجب على حامل البطاقة المحافظة على الرقم في جميع الأوقات وعدم إفشاءه إلا بعد التأكد من سمعة ونزاهة الشركة/ التاجر الذي يتم التعامل معه والاحتفاظ دائمًا بإيصال/ مستندات العمليات التي تم تنفيذها.

الحد الائتماني للبطاقة

مبلغ الائتمان الكلي للبطاقة والذي يمكن لحامل البطاقة من خلاله تنفيذ عمليات شراء بمقدار هذا المبلغ. يتم تحديد الحد الائتماني لحامل البطاقة بناء على عدة معايير، من أهمها جدارة حامل البطاقة وسجله الائتماني وعلى سياسة الائتمان الداخلية للجهة المصدرة.

معدل العمولة

تقيس تكلفة الائتمان وهي نسبة مئوية شهرية يتم فرضها من الجهة المصدرة على الأرصدة المدينة القائمة للبطاقة. يفضل دائماً تسديد المبلغ الإجمالي المستحق عند استلام كشف الحساب وذلك لتلافي دفع مبلغ العمولة.

برنامج الدرع الائتماني

هي خاصية على البطاقة الائتمانية لتغطية الرصيد المستحق الخاص ببطاقتك الائتمانية في الحالات غير المتوقعة (لا قدر الله).

رسم الإصدار السنوي

رسوم سنوية تحدد حسب نوع البطاقة يدفعها حامل البطاقة للجهة المصدرة.

تاريخ استحقاق الدفع

هو التاريخ الذي يجب على حامل البطاقة تسديد إجمالي رصيد البطاقة القائم أو جزء منه. في حال عدم قيام حامل البطاقة بالتسديد بالتاريخ المحدد، فانه يتم فرض رسوم تأخير من قبل الجهة المصدرة.

رسم السحب النقدي

عند استخدام بطاقة الائتمان في عملية سحب نقدي ، فانه يتم احتساب عمولة مقابل هذه الخدمة.

حد السحب النقدي

توفر سحوبات نقدية حتى 30% من الحد الائتماني من خلال أجهزة الصرّاف الآلي والمؤسسات المالية المتواجدة في جميع أنحاء العالم. .

رسم التأخير في السداد

في حال عدم تسديد المبلغ في التاريخ المحدد بكشف الحساب، فان الجهة المصدرة تقوم باحتساب عمولة تأخير في السداد.

فترة السماح

التاريخ أو الفترة التي يمكن خلالها سداد مبلغ الائتمان المقدم للشراء دون أن يترتب عليه عمولة أو رسوم ربحية بسبب احتساب عمولة دورية أو معدل ربح، وإذا لم تكن هنالك فترة سماح فينبغي الإفصاح عن ذلك، وإذا كان طول فترة السماح متفاوتًا تفصح الجهة المصدرة للبطاقة عن الأيام أو الحد الأدنى من الأيام في فترة السماح في حال كان الإفصاح يحدد بالمدى أو الحد الأدنى.

التعثر

هو عدم التزام حامل البطاقة بسداد القسط الشهري لمدة 90 يومًا تقويميًا من تاريخ الاستحقاق.

إشعار التعثر

إشعار من الجهة المصدرة للبطاقة إلى حامل البطاقة يتضمن تأخره في سداد المبلغ المستحق على البطاقة.

إجمالي الراتب

الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافًا إليه جميع البدلات الثابتة التي تصرف لحامل البطاقة من جهة عمله بصفة شهرية.

معدل الربح

يسري على خدمة الائتمان المقدمة بموجب عقود متوافقة مع أحكام الشريعة ويقصد به المعدل والمستخدم لتحقيق الأرباح ويعبر عنه بنسبة المعدل السنوي “APR”.

كلفة الأجل

كل ما يطبق من رسوم العمولة أو الربح والرسوم المتكررة غير العمولة والربح والتي ينبغي دفعها من قبل حامل البطاقة، ويمكن أن تكون نسبة ثابتة أو متغيرة من الرصيد القائم في حساب بطاقة الائتمان.