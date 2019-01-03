مطار العاصمة يحقق المركز الـ11 ضمن أفضل المطارات الكبرى عالمياً

المواطن - الرياض

كشفت شركة “مطارات الرياض” أن مطار الملك خالد الدولي حقق المركز 11 ضمن فئة أفضل المطارات الكبرى على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول (OTP) وفقاً للتقرير الصادر من الموقع العالمي المتخصص في تقييم شركات الطيران Official Airlines Guide (OAG).

وأشار تقرير (OAG) إلى أن مطار الملك خالد الدولي يقع ضمن قائمة أفضل 20 مطاراً عالمياً على مستوى الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول ضمن فئة المطارات الكبيرة Large Airports

الجدير بالذكر أن مطار الملك خالد خلال العام المنصرم 2018م حقق المركز السادس من بين المطارات الدولية التي استطلعها التقرير الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI) وتقدم إلى 58 مرتبة ليصل إلى المركز 93 للمطارات الدولية على جميع فئات أعداد المسافرين مقارنةً بالمرتبة 151 من عام 2017م.​

وأكدت “مطارات الرياض” التي تتولى الإشراف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد إلى أنها منذ أنشئت كجزء من برنامج خصخصة قطاع النقل الجوي في السعودية عملت وفق رؤية استراتيجية لتعزيز موقع المطار التنافسي على المستوى العالمي من خلال إطلاق حزمة من المشاريع والخدمات؛ التي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو المطرد على مستوى الحركة الجوية وأعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة في مطار الملك خالد.

كما أشارت “مطارات الرياض” إلى أن ما حققه مطار الملك خالد خلال العام المنصرم 2018م يعكس قدرة “مطارات الرياض” على مواصلة أدائها الإيجابي، والمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم على كافة المجالات.