مطار الملك فهد: الطقس قد يؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول الرحلات

المواطن - الرياض

أكد مطار الملك فهد الدولي أن عدم ملاءمة الأجواء يمكن أن يؤثر على مواعيد إقلاع أو وصول بعض الرحلات.

وشدد مطار الملك فهد الدولي على ضرورة أن يتواصل المسافرون مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم.

وتابع: مسافرينا الأعزاء.. نظرًا لعدم ملاءمة الأجواء، نأمل من مرتادي مطار الملك فهد الدولي توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع”.

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران.

كما توقعت الأرصاد الجوية انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.