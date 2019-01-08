مطار هيثرو بلندن يستأنف الرحلات بعد تعليقها بسبب طائرة مسيرة

مطار هيثرو بلندن يستأنف الرحلات بعد تعليقها بسبب طائرة مسيرة

2019/01/09
الساعة 1:54 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1715
0
طباعة
المواطن - متابعة

قالت متحدثة باسم مطار هيثرو أكبر مطارات أوروبا: إن مطار العاصمة البريطانية لندن استأنف الرحلات بعد أن تعطلت عمليات الإقلاع لمدة ساعة، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تقارير عن رؤية طائرة مسيرة.

وقالت الشرطة: إنه جرى تعليق بعض الرحلات.

وشهد مطار جاتويك، ثاني أكثر مطارات لندن، ازدحامًا وتعطلًا شديدًا عندما شوهدت طائرات مسيرة خلال 3 أيام متعاقبة في ديسمبر؛ مما أدى إلى إلغاء نحو ألف رحلة أو تحويل مسارها وتقطع السبل بنحو 140 ألف مسافر.

ونشر الجيش تقنية عسكرية لم يكشف عنها لحراسة المنطقة وطمأن المطار بأن المجال الجوي آمن بما يكفي للطيران.

ورد هيثرو وجاتويك بطلب دفاعات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم