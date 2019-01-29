مطاعم البيك تعلن توفر 40 وظيفة شاغرة للرجال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المأكولات السريعة (البيك) بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل توفر 40 وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى (موظف كاشير، وموظف إنتاج، وموظف مشتريات، وموظف موارد بشرية) لحملة الشهادة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- موظف كاشير:

– شهادة المتوسطة فما فوق.

– العمر أقل من 35 سنة.

2- موظف إنتاج:

– شهادة المتوسطة فما فوق.

– العمر أقل من 35 سنة.

3- موظف مشتريات:

– بكالوريوس إدارة أعمال.

– العمر أقل من 35 سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

4- موظف موارد بشرية:

– بكالوريوس إدارة موارد بشرية.

– العمر أقل من 35 سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– يوم الأربعاء القادم بتاريخ 2019/01/30م (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً).

مكان التقديم:

– غرفة الرياض عبر خرائط Google Map هنا (اضغط هنا).