مطالب وإشادة مع فتح باب الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية .. هنا خطوات التقديم

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم جميع المدارس الأهلية والعالمية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر بوابة طاقات، لتكون خطوة وصفها معلمون ومعلمات بأنها جيدة جدًّا، وتقلل من نسبة البطالة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

ولكن طالبت مواطنات بأن يكون لخريجات كليات التربية أولوية في الوظائف التعليمية؛ لأن وزارة التعليم هي من أعدتهن وهي المسؤولة عن توظيفهن، فيما رأت بعضهن أن غالبية المعلمات يهربن من التقديم بالمدارس الأهلية؛ لأنه لا يوجد لديهم بنود وضوابط كما أن رواتبهم قليلة.

وشدد معلمون ومعلمات على ضرورة النظر في حال بنود وعقود المدارس الأهلية ووضع جهة واضحة للشكوى في حال مخالفتهم؛ وذلك لضمان حقوقهم عند العمل.

واعتبر البعض أن توجيه التعليم خطوة مهمة؛ لأنها تأتي بالتزامن مع بداية جديدة تخوضها وزارة التعليم بقيادة الوزير حمد آل الشيخ، الذي يؤكد أن لديه رؤية واضحة وآلية تحافظ على حقوق المعلمين وتضمن أيضًا حق الطلاب في المعرفة والعلم.

كما أشاد شباب خريجون بخطوات التقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، حيث إنها سهلة وبها خاصية بحث بسيطة، وهو ما سيختصر الوقت بشكل كبير بالنسبة لهم.

ويوم أمس الأول دُشن رابط التقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية في جميع إدارات التعليم في المملكة، ومن يرغب من الخريجين والخريجات فعليه التقديم عبر الرابط التالي: هنا

ويمكن البحث والتقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الخاصة بعد الدخول على موقع طاقات.

1- ابحث بكلمة: معلم أو معلم ابتدائي أو تمهيدي.

‏2- اختيار عدد الوظائف التي ستظهر في الصفحة ثم اختيار الفرز حسب تاريخ النشر.

‏3- ستظهر تفاصيل كل وظيفة.

4- التقديم على الوظيفة.

5- الدخول عبر حساب المتقدم في موقع طاقات.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت تعميمًا عاجلًا إلى جميع إدارة التعليم بشأن تعميم الانتماء الوطني وتوطين الوظائف بقطاع التعليم الأهلي، وأكد التعميم على جميع المدارس الأهلية والعالمية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديهم المستهدفة بالتوطين حتى نهاية دوام يوم الخميس 2/ 6/ 1440هـ حسب التشكيلات والضوابط.