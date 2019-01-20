معادن تستعرض مشاريعها ومبادراتها في الاستدامة بمعرض أسبوع أبوظبي

المواطن - واس

شاركت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” في معرض “أسبوع ابوظبي للاستدامة 2019م”، أحد أكبر تجمعات الاستدامة في العالم واستعرضت مبادراتها ومشاريعها الحالية المستقبلية في الاستدامة، من خلال معرض تفاعلي ضمن مشاركة المملكة التي تضم 21 قطاعاً.

واستقطب أسبوع الاستدامة، الذي اشتمل على مبادرات و فعاليات مختلفة، خبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا وقادة الاستدامة بالعام في سبيل دفع عملية تبادل المعارف، وتطبيق الاستراتيجيات، وتطوير الحلول.

وتأتي مشاركة معادن في المعرض لتجربتها، وتبنيها الاستدامة كفكر تنموي وأساس لتطوير ونمو أعمالها، وتقديم تجاربها كنموذج عالمي في صناعة التعدين.

واطلع حضور المعرض على شواهد معادن الصناعية ونجاحها في توظيف الاستدامة، ومن أبرزها تطويرها لنظام المياه المعالجة وفق الهندسة الطبيعية، واستخدامها في عمليات التعدين، لتحقيق المزايا الاقتصادية والبيئية المستهدفة.

كما تعرف الزوار على تجربة “معادن” في التدريب والتأهيل والتوظيف وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تتعاطى معها بمنظور يهدف إلى دفع مسيرة تطور المجتمعات والتنمية المحلية.

وتعد الاستدامة ركيزة أساسية في نهج معادن وتطور أعمالها وكانت “معادن” قد حصلت على درع التميز الذهبي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي، كما فازت بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وهاتين الجائزتين تعدان من أرفع الجوائز في هذا المجال، بالنظر إلى المقاييس العالمية التي يحتكمان إليها.