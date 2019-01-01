معادن تفوز بجائزة الشركة الأكثر تميزاً في الأتمتة الإلكترونية لعام 2018

المواطن - واس

حصلت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” على جائزة الشركة الأكثر تميزاً في الشرق الأوسط لعام 2018م في مجال أتمتة إجراءات العمل إلكترونياً، عبر منصة (K2) المتخصصة في توفير أنظمة إدارة إجراءات العمل.

وتُعد الجائزة تقديراً لجهود “معادن” في توجيه عمليات تطبيق أنظمة أتمتة العمليات في مختلف قطاعات الشركة بما يحقق أهداف ومصالح الشركة وموظفيها وعملائها، في وقت تواصل الشركة جهودها لتحقيق أقصى استفادة من أحدث الأنظمة والحلول التقنية المتطورة.

وأكد نائب الرئيس لتقنية المعلومات جيمس مارزاك خلال استلامه الجائزة أن التميز الذي حصلت عليه معادن في مجال أتمتة عملياتها، هو اعتراف بقدراتها في التميز التشغيلي من خلال أتمتة جميع أعمالها، بالرغم من توسع ونمو وتتنوع أعمالها بصورة سريعة ومتلاحقة، معبراً عن سروره بالحصول على هذه الجائزة، مشيراً إلى أن الشركة تجري أكثر من 100 عملية لدعم عمليات موظفيها واجراءاتهم عبر منصة “كي تو – K2” مع الحد من استخدام الورق في الشركة وزيادة الإنتاجية.

وقال جيمس: إن النمو السريع لشركة معادن والتركيز الاستراتيجي على التفوق التشغيلي جعل الشركة تبحث عن منهاج أتمتة يتسم بكفاءة عالية، وقد تم الاعتماد على K2 لأتمتة العديد من عمليات “معادن”.

وأوضح أن فوز الشركة بهذه الجائزة يعد تتويجاً للإنجازات التي حققتها عبر استراتيجيتها نحو التحول الرقمي، مبيناً أن “معادن” تتبنى استراتيجية شاملة لأتمتة عملياتها ومنظومة إجراءاتها وممارساتها لرفع جودة الأداء، وتحسين الإجراءات وسرعة سير العمل ورفع جودة المخرجات ومستوى الاحترافية لفريق العاملين.

بدوره بين مدير عام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في “معادن” بندر الحبشان أن الشركة تمكنت من تعزيز أنظمتها الداخلية وتطوير تطبيقات جديدة دون القيام باستثمارات جديدة كبيرة في البنية التحتية للأجهزة مع تحقيق خفض التكلفة، كما ساعد استخدام منصة موحدة من خلال اعتماد ذات المهارات في تلبية متطلبات الأعمال التجارية المتنوعة.