معاك_يالأخضر .. بدء توافد جماهير مباراة #السعودية_كوريا

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الأخضر في التوافد إلى استاد راشد في دبي، لحضور مباراة السعودية وكوريا الشمالية في بطولة كأس آسيا 2019.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا الجماهير قبل الدخول إلى ملعب مباراة السعودية كوريا الشمالية، وقال: “جماهير الوطن بدأت بالتوافد على استاد راشد لمؤازرة الأخضر”.

كما نشر حساب بطولة آسيا 2019 على “تويتر”، صورًا لجماهير الأخضر، وعلق عليها قائلًا: “الجماهير السعودية في استاد راشد في دبي قبل مواجهة كوريا الشمالية”.

ودفع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بالقوة الضاربة في مباراة السعودية وكوريا الشمالية اليوم، أملًا في تحقيق الفوز، والمنافسة على صدارة المجموعة الخامسة مبكرًا.

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية وكوريا الشمالية، كالتالي؛ محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري وفهد المولد.

وتُعد مباراة السعودية وكوريا الشمالية اليوم هي الأولى للمنتخبين في بطولة كأس آسيا 2019، حيث يقعان في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا لبنان وقطر.

وبعد مباراة السعودية وكوريا الشمالية اليوم، يواجه الأخضر المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم على استاد آل مكتوم، يوم السبت المقبل، ويختتم مواجهات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 بلقاء قطر على استاد مدينة زايد الرياضية.