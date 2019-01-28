معاً ضد التسول حملة مشتركة بين العمل والتعليم بالرياض

المواطن -الرياض

نفذ مكتب مكافحة التسول بالرياض، اليوم ، حملة ” معاً ضد التسول “، التي تهدف إلى تفعيل الشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم لمكافحة ظاهرة التسول.

ودشن هذه الحملة عدد من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، التي تستمر لمدة شهرين لعدد من مدارس مدينة الرياض (للبنين والبنات) وينفذ من خلال القسمين الرجالي والنسائي بالمكتب.

وقد انطلقت الحملة لهذا اليوم بزيارة فريق التوعية بمكتب مكافحة التسول بالرياض لمدرسة المعتمد بن عباد الثانوية للتعريف بظاهرة التسول وأساليبها وعوامل انتشارها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع، حيث ألقى المادة التعريفية مدير مكافحة التسول بالرياض الدكتور ضيف الله العتيبي بمشاركة مساعد المدير عبدالله الجعد، وبحضور العديد من ممثلي الوزارتين.