معجزة طبية.. بريطانية تلد طفلين خلال 12 يومًا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

دخلت الأم البريطانية “فيكي غرين” التاريخ الطبي من أوسع أبوابه، بعد أن أنجبت توأمين بفارق زمني تجاوز 10 أيام.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن غرين باتت الآن صاحبة أكبر فارق زمني بين ولادة توأمين بالتاريخ البشري المُسجل، وهو الأمر الذي أثار دهشة كبيرة لدى الأطباء.

في البداية، أنجبت غرين طفلتها بريسلي، التي كانت تزن أقل من كيلوغرام، عندما كانت حاملا في الأسبوع 26، ولكن بعد ذلك استطاع الأطباء السيطرة على الوضع الكارثي من الناحية الطبية لحمل غرين.

ووفقًا للصحيفة، فإن الشقيقة لبريسلي ظلت داخل رحم الأم بعد الولادة الأولى 12 يومًا كاملًا، ثم لجأ الأطباء لعملية قيصرية لولادة الطفلة بيزلي، والتي كان وزنها ما يقرب من 1.25 كيلوغرام.

وبخلاف هذا الرقم القياسي، لم يكن حمل غرين عاديًا، حيث علمت بأمر الطفلين فقط قبل الولادة بشهر تقريبًا.

وقالت غرين: “لم أكن لأصدق ذلك عندما ولد أحد الطفلين وبقي الآخر في الداخل.. كان عليّ فقط أن آمل وأدعو لهما أن يكونا على قيد الحياة”.

وحصلت غرين، وهي مدرسة تبلغ من العمر 32 عامًا وتعيش في مدينة مانشستر في إنجلترا، على لقب الأم صاحبة الرقم القياسي كأطول فاصل زمني بين ولادة التوائم.