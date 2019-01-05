معرض الرياض للأصالة والتراث يغرس حب التعلم بأدوات ترفيهية

المواطن - الرياض

يتمتع زوار معرض الرياض للأصالة والتراث، الذي ينهي فعالياته مساء اليوم السبت، برحلة تعليمية عبر أدوات ترفيهية، يتعرفون من خلالها على تراث الأجداد، وعلى هواية ركوب الخيل والصيد بالصقور، والتي تشكل رمزًا للأصالة لدى العرب.

ويحظى الزائر بتجربة ركوب الخيل، ويتعرف على الصفات الجمالية له، حيث يستدل من الرأس على أصالته ومزاجه وصفاته، ويلفت نظر من يراه بنعومة جلده وخلوه من الوبر، والعينان يجب أن تكون كبيرتين مستطيلتين صافيتين براقتين كحلاوين شاخصتين مملوءتين بحدة، والخدان يستحب فيهما الملاسة، وقلة اللحم، مع اتساع ما بين الحنكين، ويفضل أن تكون الرقبة طويلة متحررة من الالتصاق بالكتفين؛ حتى لا تعيق حركته.

ويتمكن زوار معرض الأصالة والتراث من التعرف على مزايا الخيول، مثل قدرتها على حمل أكثر من 100 كيلوجرامات على ظهرها، حيث كان يستخدم سابقًا في صناعة البناء والتشييد، وتعتبر عينه الأكبر من فصيلة الثدييات، وتمتلك حاسة شم قوية، لدرجة تمكنه من التعرف على الدواء الذي قد يضعه صاحبه في طعامه، فيما يعمل الحافر كنوع من المضخات، عندما يضغط على حافره، يتم ضخ الدم على الساق في الأوردة، مما يزيد من سرعته.

كما يتعرف الزوار على عالم الصقور، والتي تكسبهم معلومات قيمة، مثل رؤيته التي تصل إلى 8 مرات أكثر وضوحًا من عين الإنسان، لتساعده في تحديد فريسته، فيما يدل بروز المنكب على سرعته، ويمتلك مجريين متقاربين للتنفس والأكل، وقد يتوفى إذا أخطأنا بينهما، كما يكون مخلبه أملس عندما يكبر في السن.

وبالنسبة للإبل، قدم المعرض معلومات قيمة عنها، من خلال اللوحات التعريفية التي تناولت صفات الإبل، مثل امتلاكها أخفاف لينة تساعد على السير فوق الرمال؛ حتى لا تغرق بداخلها وتتحمل غزارة الرمال وحرارتها العالية، كما أن الإبل تخزن ما يصل إلى 80 رطلًا من الدهون التي تمكنها من العيش أسابيع حتى أشهر، فيما تستطيع كتم أنفاسها تمامًا أثناء العواصف الرملية، وتتميز أعينها بوجود ثلاثة جفون وصفين من الرموش التي تمنع دخول الرمال داخلها.

وخصص معرض الأصالة والتراث أجنحة للفنون التشكيلية، والدعو للصقور، الحرف اليدوية، المجلس، الطرائد الحية، الدعو، صقاقير المستقبل، أكاديمية الخيل، وقسم خاص للأطفال، وسط دعوات من الزوار إلى تنظيمه سنويًّا، لأهميته وما يتضمنه من فعاليات تغرس حب التراث في نفوس الأطفال.