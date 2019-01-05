معسكر المنطقة الشرقية طريق #الاتحاد لاستعادة الانتصارات

المواطن - مروة نبيل

قرر المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المنطقة الشرقية، استعدادًا لمنافسات الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

ويسعى بيليتش لتصحيح أخطاء لاعبي الاتحاد وتجهيزهم جيدًا في معسكر المنطقة الشرقية، من أجل استعادة نغمة الانتصارات المفقودة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد في منافسات الدور الأول.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة القادسية بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح العميد في التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على الجبيل بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 11 لقاء، ليُحقق العميد أسوأ بداية له في تاريخ المسابقة المحلية.