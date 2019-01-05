معلمون ومعلمات للطلاب: أنتم عدة وعتاد المستقبل فاحرصوا على الانضباط المدرسي

المواطن - الرياض

بإبداع يتواصل وعطاء يتجدد وهمم عالية، يبدأ الطلاب والطالبات يوم غد رحلتهم التعليمية بعد انتهاء إجازة منتصف العام، ليسطروا مع أسرهم واقعًا ملموسًا يدركون من خلاله أهمية الانضباط المدرسي، وهو المطلب الأهم بالنسبة إلى وزارة التعليم الذي أكدت عليه عند ترحيبها بعودة الطلاب.

وأنهت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة استعدادها لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم غدٍ الأحد، داعين منسوبي التعليم لبذل الجهود لبداية جادة وتعزيز الانضباط المدرسي لتحقيق أداء متميز للطلبة.

وأكد معلمون ومعلمات أن الطلاب والطالبات هم عدة المستقبل وعتاده، وبهم تتعلق الآمال وبانضباطهم تتحقق الأهداف، مشددين على ضرورة ترسيخ الانضباط المدرسي ليكون عامًا دراسيًّا مميزًا مليئًا بالعلم والفائدة.

وأكدوا أن الأسرة شريك المدرسة في تحقيق الانضباط المدرسي، لذلك يجب تحفيز الأبناء على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، موجهين رسالة إلى الطلاب والطالبات: “حُضوركم اليومي للمدرسة سبب للتميز وبناء المستقبل، فاحرصوا على ذلك بعدم الغياب”.