معلومات لا تعرفها عن دينا الشربيني

المواطن - القاهرة

بعد تداول أنباء عن انفصال دينا الشربيني عن عمرو دياب وهو الأمر الذي نفته الشربيني، تصدرت أخبار دينا الساحة الإعلامية في مصر.

دينا الشربيني من موالد، (17 مارس 1985)، ممثلة ومذيعة مصرية وزوجة المطرب المشهور عمرو دياب.

درست دينا الشربيني الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وفي نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عاماً وتغريمها 10 آلاف جنيه.

وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014. وتحدثت الشربيني عن التجربة في لقاء مع راغدة شلهوب على قناة “الحياة”.

وقالت دينا الشربيني: “إنها فوجئت بتخلي أصدقائها عنها خلال أزمتها”، وذكرت أن من الذين ساندوها في محنتها الفنان عمرو يوسف، والفنان أشرف عبد الغفور، وابنته ريهام عبد الغفور.

تحدثت آية حجازي الناشطة الحقوقية المصرية الأمريكية عن معرفتها بها أثناء وجود كليهما في السجن سويا، ومدحت حجازي سلوك دينا الشربيني، حيث ذكرت أنها تعاملت مع السجينات بشكلٍ لطيف، وعرضت المساعدة على إحدى طفلات الشوارع ووعدتها بتوفير فرصة عمل لها بعد خروجها من السجن.

وأشارت حجازي كذلك إلى محاولة دينا الشربيني تعليم السجينات أصول التمثيل.

تعرضت الشربيني لتعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 20 سبتمبر، واستنكرت كندة علوش التعليقات، واصفة إياها بـ”أبشع أنواع التنمر”.

وأضافت علوش: “إن لم يعجبك فستان هذه الفنانة أو تلك؛ فعبر عن رأيك بأدب أما السخرية من الشكل بسبب زاوية تصوير سيئة أو فقدان الوزن أو زيادته أو أو.. إلخ فهو فعل تصرف عنصري لا إنساني”.