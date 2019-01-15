معنفات حماية الطائف : الدار ترفض تعليمنا والمشرفات يتعاملن معنا بألفاظ غير لائقة

المواطن - الطائف

ناقش برنامج “يا هلا”، المذاع على قناة روتانا خليجية، أزمة معنفات حماية الطائف وأبرز مطالبهن من أخصائيات الدار، كما تطرق إلى أشكال التعنيف التي واجهنها داخل دار الحماية، وهل تم حل قضيتهن من قبل الإدارة؟

وقالت سارة- إحدى نزيلات دار الحماية بالطائف-: إن المعنفات لم يرغبن في خروج قضيتهن للإعلام، واتبعن أولًا التسلسل الإداري لتوصيل صوتهن للمسؤولين فلم يصل.

ورفضت سارة أن يتم استغلال معاناتهن في الإساءة للوطن، متابعة: “أنا جاية للدار لتحميني وتحل مشكلتي، فتفاجأت بمشاكل أكبر خلتني نسيت مشكلتي خارج الدار.. فالدار ترفض تعليمنا، وعندما أتى لي قبول بالجامعة المدير أوقف خدماتي!”.

وتابعت سارة: أسلوب مشرفات الدار يفتقد الاحتواء، ويتعاملن معنا بألفاظ غير لائقة.