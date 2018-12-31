مع بدء 2019.. واتساب سيتوقف على هذه الهواتف

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مع بدء عام 2019.. يتوقف تطبيق المراسلات العالمي “واتساب” في عدد من الهواتف المحمولة، خاصًة الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل معينة.

وكان من المقرر أن يتوقف “واتساب” على مدار العام المقبل عن التشغيل في الهواتف التي تعمل بنظام “”iOS 7” والنسخ الأقدم منها، وكذلك أنظمة “Android 2.3.7 Gingerbread”، و” Nokia Series 40″.

وبحسب “سكاي نيوز” فمستخدمو “Nokia Series 40” لن يستطيعوا إنشاء حسابات جديدة على واتساب، بالإضافة إلى أن هناك عددًا من المزايا الجديدة بالتطبيق ستتوقف عن العمل في أي وقت.

وأعلن واتساب عن التواريخ التي سيتوقف فيها عن دعم بعض الأجهزة، ففي 31 ديسمبر سيتوقف عن دعم “Nokia S40”.

وفي الأول من فبراير عام 2020 سيتوقف عن دعم “Android versions 2.3.7” أو النسخ الأقدم، بالإضافة إلى “iOS 7” أو النسخ الأقدم.