مع بداية 2019.. هل يمكن للمقيم استيراد سيارة من الخارج؟

المواطن - الرياض

تساءل مقيم بشأن إمكانية استيراد سيارة من الخارج وذلك اليوم الثلاثاء، 1 يناير 2019.

وردت الجمارك على التساؤل بالتأكيد أنه يُسمح باستيراد سيارتين بحد أقصى سنويًّا للمواطنين والخليجين المقيمين، ويتم استيراد سيارة كل 3 سنوات بحد أقصى للمقيمين من غير الخليجين.

ولفتت الجمارك إلى أنه يمكن الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات للأفراد من خلال الرابط التالي: هنا

كما ردت الجمارك على استفسار آخر بشأن إمكانية السفر إلى أحد دول الخليج و استمارة السيارة منتهية، حيث أكدت أنه يستوجب أن تكون استمارة المركبة سارية المفعول عند خروجها من المنفذ.