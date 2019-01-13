مع تحليق أسهمها عاليًا.. توقعات بمباحثات جديدة للاندماج بين البنوك

المواطن - الرياض

حلقت الأسهم السعودية، لمستويات مرتفعة ليسجل سهم البنك الأهلي التجاري أعلى مستوى له منذ إدراجه بالسوق، ويبلغ 51 ريالًا مع صعوده بنسبة 3.24% بجلسة اليوم.

كما سجل سهم مجموعة سامبا المالية أعلى مستوى له في 10 سنوات مع صعوده بنسبة 1.8% إلى 35.4 ريال بجلسة اليوم.

وتفوق مؤشر البنوك في جلسة تداول الأسهم السعودية اليوم على المؤشر العام بالارتفاع 1.8% في مقابل ارتفاع المؤشر العام للسوق بنحو 0.99%.

وتتعدد الأسباب الدافعة للأداء القوي للقطاع المصرفي في السعودية، ليظل أبرزها صفقات اندماج مصرفية مرتقبة.

ومع بدء المباحثات بين الأهلي التجاري والرياض يترقب المستثمرون صفقة اندماج ضخمة، ستؤدي في حال نجاح المباحثات إلى كيان جديد سيكون ثالث أكبر مصرف خليجي، وأكبر صفقة اندماج بسوق السعودية. وتضاف هذه الصفقة المرتقبة إلى سابقتها صفقة اندماج بنك ساب مع الأول.

وتوقع هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، أن تستمر سياسة الاندماجات بين البنوك، لإيجاد 5 أو 7 بنوك ضخمة تزيد من تمثيل البنوك السعودية في دول الخليج.

وأشار أبو جامع في مقابلة مع “العربية” إلى توقعات بإعلان مباحثات جديدة للاندماج بين بنوك مثل سامبا والسعودي الفرنسي أو غيره من البنوك.

كما أشار إلى أهمية الاندماجات في توسيع عمل البنوك السعودية وزيادة نشاطها على مستوى منطقة الخليج.