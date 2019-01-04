مع سوء النتائج .. أزمة جديدة تُرعب #الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

يعيش نادي الاتحاد في فترة لا يُحسد عليها في الوقت الحالي وذلك بسبب تراجع نتائج العميد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومع تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وسعي نادي الاتحاد للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل وذلك من أجل تصحيح مسار الفريق في مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري في الموسم الجاري.

وكانت مصادر صحيفة ” المواطن” ذكرت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصدر قرارًا خلال الفترة المقبلة لصالح اللاعب التونسي أحمد العكايشي مهاجم نادي الاتحاد السابق ضد العميد بعد رحيله عن النادي.

تصرف خاطئ قد يندم عليه الاتحاد

وأتت شكوى اللاعب أحمد العكايشي بسبب تحويل نادي الاتحاد له من لاعب محترف إلى لاعب استثماري بعد نهاية الموسم الماضي وهذا الأمر قد يؤدي إلى معاقبة الاتحاد بعدم تسجيل أي من صفقاته الجديدة في قائمة الفريق في حال صدر قرار من الفيفا بهذه العقوبة.

صدمة يخشاها الاتحاد

وإذا صدر القرار فسيمثل هذا الأمر صدمة لمجلس إدارة الاتحاد والذي سيكون في أمس الحاجة للاعتماد على الصفقات الجديدة خلال المباريات المقبلة من أجل تحسين صورته وتحسين النتائج.

وكان نادي الاتحاد تعاقد حتى الآن مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو لاعب نادي يونج بويز السويسري واللاعب البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى نادي جريميو البرازيلي.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط.