مغربي على رادار #الأهلي في يناير

المواطن - محمد سمعة

يتطلع النادي الأهلي بقيادة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي للتعاقد مع صفقة دفاعية مميزة في فترة الانتقالات الشتوية وذلك للمساهمة في تصحيح مسار الفريق خلال مباريات الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية مغربية ذكرت أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب المغربي بدر بانون مدافع نادي الرجاء البيضاوي المغربي ومنتخب المغرب لتدعيم الصفوف الخلفية للراقي في يناير الجاري.

ولم ينجح اللاعب الإسباني أليكسيس رواناو في تقديم أوراق اعتماده لجمهور الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث هبط أداؤه في الكثير من المباريات بجانب عدم قدرته على صنع الفارق مع الفريق الأهلاوي في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن ماجد النفيعي تقدم باستقالته من رئاسة النادي الأهلي يوم السبت الماضي وذلك بعد خسارة الفريق من نادي الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.

وقامت الهيئة العامة للرياضة بتعيين عبدالله بترجي رئيسًا للأهلي في الفترة الحالية.