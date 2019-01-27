مفرح الشقيقي: المعلمون والمعلمات اللي فيهم مكفيهم من الوزارة

المواطن - الرياض

علق الإعلامي مفرح الشقيقي على التضارب في القرارات بين وزير التعليم حمد آل الشيخ ووزارته بشأن علاوة المعلمين.

ورأى الشقيقي في برنامجه “يا هلا” الذي يقدمه على قناة روتانا خليجية، أن استفزاز المعلمين والمعلمات ليس في مصلحة العملية التعليمية إطلاقًا، مضيفًا: “أقولها وأتحمل مسؤوليتها المعلمون والمعلمات اللي فيهم مكفيهم من الوزارة”.

ووجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الأحد بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم وليس 6 أيام فقط على أن يتم الصرف في أسرع وقت.

وقال وزير التعليم: انسجامًا مع التوجيهات السامية وعملًا بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جدًّا.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، كان قد أوضح أن رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 21/ 5/ 1440 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440هـ.

وأضاف العصيمي عبر حسابه الرسمي أن احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019م الذي يوافق 25/ 4/ 1440، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب ليعيد الجدل إلى نقطة الصفر حول تقويم صرف الرواتب.

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.