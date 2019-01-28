مفرح الشقيقي عن تطوير الصناعات الوطنية: أحدثكم عن مليون و600 ألف وظيفة فإلى المجد

المواطن - الرياض

وكأن قدر هذه الأرض أن تجعل المستقبل أكثر إشراقًا.. بهذه الكلمات علق الإعلامي مفرح الشقيقي على تدشين عراب رؤية المملكة 2030 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية.

وقال الشقيقي في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين: “أحدثكم عن 37 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية ومليون و600 ألف وظيفة.. شكرًا وزارة الطاقة وشكرًا للواقع المزدهر وأهلًا بالمستقبل.. رؤيتنا تسير بثقة فإلى المجد”.

ووضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاعتماد على الوعود التي تضمنها برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي انطلقت فعالياته اليوم.

وكان ولي العهد قد شرف مساء اليوم جلسات منتدى تطوير الصناعة الوطنية الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة في المملكة ويرفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.

ويسعى البرنامج إلى رفع الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، يعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.

كما يعزز تحفيز البرنامج لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسرًا فاعلًا بين الشرق والغرب.