مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء وتستهدف قاعدة الديلمي

المواطن - الرياض

قصف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران شمال غرب صنعاء، حيث استهدف التحالف معسكرات تدريب الميليشيات في الفرقة الأولى مدرع.

كما استهدفت مقاتلات التحالف قاعدة الديلمي العسكرية ومعسكر الصيانة، بالإضافة إلى معسكر الحفاء ومعسكر النهدين في دار الرئاسية بصنعاء.

ويأتي هذا وسط تحليق مكثف ومستمر لمقاتلات تحالف دعم الشرعية فوق أهداف في صنعاء.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت، قبل نحو أسبوع، بطائرة دون طيار إيرانية الصنع، عرضًا عسكريًّا في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، في هجوم أثار غضبًا دوليًّا واسعًا وانتقادات لسعي المتمردين الدائم لخرق ما جرى الاتفاق عليه في السويد.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تصعيد العنف في اليمن، ودعا إلى ضبط النفس والحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات ستوكهولم واستئناف عملية السلام.