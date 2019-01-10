مقاطعة_قناة_24_الرياضية .. والجماهير: لن تسير وحدك يا هلال

المواطن - مروة نبيل

دعت جماهير الهلال، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى مقاطعة قناة 24 الرياضية، مؤكدين أنها تعمل على إثارة التعصب.

وتصدر هاشتاق مقاطعة قناة 24 الرياضية قائمة الأكثر تداولًا في السعودية على “تويتر”، بعد تفاعل جماهير الهلال الكبير معه، بالإضافة إلى بعض الإعلاميين الذين استنكروا طريقة إدارة القناة.

وقال الكاتب الرياضي فهد الروقي: “جماهير الهلال الأكبر والأكثر والأقوى تأثيرًا”، وكتب فارس الروضان: “جمهور الهلال إذا أحبك رفعك إلى السماء.. وإذا غضب عليك طحنك وسلمك للرياح..!!”.

وكتب الناقد الرياضي فياض الشمري: “جمهور الهلال (كنز الرياضة)، يمنح الرياضة قيمتها ووهجها، ومن دون وجوده ومشاركته وحضوره تصبح كالطعام بلا ملح، حتى الإعلام إذا تخلى عنه هذا الجمهور العظيم أو كما قال عنه رئيس الاتحاد الآسيوي (ثروة آسيا) يصبح بضاعة كاسدة”.

وعلق متعب العبد الهادي قائلًا: “شاهدت هذا الهاشتاق في (الترند) ظهرت معهم في أكثر من مناسبة، ولم أرَ منهم إلا كل خير سوى مرة حضرت في برنامج المجلس وشاهدت أن هناك (لوبي) يبحث عن إثارة ومغالطة لا أعتقد نفسي فيه لذلك فضلت الاعتذار عن أي ظهور معهم”.

وتفاعل بسام اللحياني مع هاشتاق مقاطعة قناة 24 الرياضية قائلًا: “أي برنامج وأي قناة أو صحيفة أيًّا كانت إذا لم تلتزم بالمهنية ستسقط بلا شك.. الجماهير الرياضية الواعية بكل ميولها ترفض الانحياز والاستقصاد في أي طرح تجاه أي طرف. جماهير الهلال إذا ضربت أوجعت وإذا قاطعت لا تعود”.

وتابع سلطان الحارثي: “رموز التعصب الرياضي ممن يحملون شهادات عالية في كره فريق الهلال تجتمع في هذه القناة دليل على توجه القناة وكيف تدار…!”، وقال عبدالرحمن: “من يخسر الجمهور الهلالي فقد خسر نصف الشارع الرياضي هذا ما جنته أيديكم..”.

وأضاف عايض الحارثي: “1- الصرامي 2- الشعلان 3- الطخيم 4- الدويش 5- المريسل 6- مطرف هؤلاء الضيوف المتعصبين الحصريين مهمتهم الإسقاط على الهلال والتشكيك في كل ما هو هلالي”، وقال سعيد الغامدي: “احذروا غضب الهلاليين”.

وقال مبارك الشمري: “يا هلال لن تسير وحيدًا نحن معك أينما ذهبت”، وعلق خالد الروقي قائلًا: “لمشاهدة الهلال يجب أن ترفع رأسك هكذا فعل عشاقه وأعلنوا”.

ومن جانبه، تفاعل حساب قناة 24 الرياضية الرسمي على “تويتر”، مع هاشتاق المقاطعة، وعلق قائلًا: “يحدث الآن.. هاشتاق مقاطعة قناة 24 الرياضية يتقدم بقوة ويحتل المرتبة الأولى متربعًا على قمة هاشتاقات الترند شكرًا لكل من شارك”.