مقتل حوثيين بقصف على تعز.. ومجزرة للانقلابيين في المدينة

المواطن - الرياض

قُتل وأصيب 10 من مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران في قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف تحركاتهم شمال تعز.

وقال ركن التوجيه المعنوي للواء مائة وسبعين دفاع جوي العقيد منصور حزام، إن مقاتلين من الجيش استهدفوا ثكنات المليشيا في مناطق الحرير ووادي جديد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأسفر هجوم الجيش الذي جاء بعد استهداف المليشيا للمدنيين في الأحياء السكنية عن مصرع 4 وجرح 6 من مسلحي الحوثي.

وفي تعز، قُتلت امرأة وطفل وأصيب 11 آخرون من المدنيين في مجزرة ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس شمال مدينة تعز.