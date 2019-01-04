مقتل قائد القاعدة جمال البدوي بغارة أمريكية في البيضاء

المواطن - الرياض

قتل القيادي في تنظيم القاعدة جمال البدوي، في غارة أميركية لطائرة بدون طيار في محافظة البيضاء بحسب ما أكدته مصادر يمنية.

والمعروف أن جمال البدوي أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأميركية “يو إس إس كول” في ساحل عدن عام 2000.

جاء ذلك فيما لقي 7 من مسلحي القاعدة مصرعهم خلال عملية دهم نفذتها قوات النخبة الشبوانية على معاقل للتنظيم في مديرية مرخة بمحافظة شبوة اليمنية.

يأتي ذلك بعد نجاح الجيش اليمني، في تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن “لواء المهام الخاصة ولواء ٦٣ مشاة ولواء الحزم واللواء التاسع باغتوا الميليشيا وقاموا بتحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة خلف حصن باقم “قرى محديدة وقرى آل زماح ومثلث باقم “.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران تكبدت خلال المعارك الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

يذكر أن جمال البدوي من مواليد 1960 مشتبه في تفجير المدمرة الأميركية يو إس إس كول على ساحل عدن في 12 أكتوبر عام 2000 وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة “أمن الدولة” في 29 سبتمبر 2005، حكماً بإعدامه ، غير أنها عادت وخففته إلى عقوبة الحبس 15 سنة.

تعتبر واشنطن جمال البدوي أحد أهم المطلوبين لها حيث عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.