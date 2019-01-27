مقتل قيادي حوثي وإصابة 5 آخرين بنيران الجيش اليمني في البيضاء

المواطن - واس

قُتل ستة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إثر مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة قانية بمديرية الوهبية في البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري في اللواء ١١٧ مشاه، إن مواجهات عنيفة دارت في جبهة قانية، عقب محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا المدعومة من إيران، باتجاه مواقع في الجبهة.

وذكرت المصادر بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن وحدات من الجيش اليمني أحبطت محاولة التسلل وكبدت المليشيا خلال مواجهات بين الجانبين، ستة قتلى وجرحى بينهم القيادي أبو فهد الريامي، فيما أصيب قيادي آخر يدعى، أبو مقبل عبدالله مقبل الخبراني وأربعة عناصر آخرين.