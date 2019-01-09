مقتل متظاهر سوداني وإصابة 6 آخرين في أم درمان

المواطن - متابعة

قتل محتج سوداني، وأصيب 6 آخرون بأعيرة نارية خلال احتجاجات في مدينة أم درمان، وفقًا لـ”رويترز”.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير أكد اليوم أن “كل من يعتقد بأن السودان سيلحق بالدول التي انهارت سينتظر طويلًا وسيخيب رجاؤه”.

وجدد البشير التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي ارتضاه كل أهل السودان؛ كونه المخرج الوحيد لمعالجة التحديات التي تجابه الوطن.

وقال خلال حديثه اليوم بالساحة الخضراء في الخرطوم: إن بلاده ظلت تواجه المؤامرات التي تستهدف عزة وكرامة أهل السودان بكل صبر وثبات، مشيرًا إلى سعي الدوائر الاستعمارية للنيل من وحدة السودان واستقراره.

وأشار البشير إلى أن هناك بعض الدول حاولت ابتزازنا بالقمح والدولارات مقابل سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني.

وشكر الرئيس السوداني، القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية لدعمها وحفاظها على استقرار البلاد، مبينًا أن الأجهزة استطاعت أن تتعامل مع الاحتجاجات الأخيرة بحنكة ودراية وبصورة حضارية.