مقتل مطلوبين والقبض على آخرين بمداهمة استباقية في القطيف

ارشيفية

المواطن - القطيف

نجحت الجهات الأمنية في القبض على مطلوبين في إحدى القضايا بالقطيف في عملية استباقية يوم أمس بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وأفادت العربية نقلا عن مصادرها بأن العملية أسفرت عن مقتل مطلوبين والقبض على آخرين في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن.

وأشارت إلى أن رجال الأمن طالبوا المطلوبين في القطيف بتسليم أنفسهم لكنهم فتحوا النار عليهم فتم التعامل معهم وفق مقتضيات الموقف.

وأفادت المصادر بأن المطلوبين الذين اشتبكوا مع رجال الأمن في القطيف من خارج القوائم المعلنة متورطون باستهداف الأمن وتعطيل مشاريع التنمية في القطيف.

ومن المقرر أن تصدر رئاسة أمن الدولة بيانا تفصيليا حول مداهمة القطيف.