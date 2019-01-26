مقتل وإصابة 421 في هجمات الانقلابيين الحوثيين خلال الهدنة

المواطن - واس

أعلنت الحكومة اليمنية ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 745 خرقًا منذ سريان الهدنة بمحافظة الحديدة، منذ 18 ديسمبر الماضي، وحتى 25 يناير الجاري.

وتسببت انتهاكات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، بمقتل 51 مدنيًا، وإصابة 370 آخرين، جروح بعضهم خطرة.

وأكد مصدر عسكري يمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش.

وكانت المليشيا الحوثية قد قصفت خلال الساعات الماضية، المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها، في تحدي واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام و حفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسية بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على المليشيا الانقلابية للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.