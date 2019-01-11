مقتل وفقدان 5 أشخاص في انقلاب قارب صيد قبالة سواحل كوريا

ارشيفية

المواطن - واس

انقلب قارب صيد يحمل 14 شخصًا بعد اصطدامه بسفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان اثنين، بحسب السلطات المحلية.

وقال خفر السواحل: “إن القارب موجيوك البالغ وزنه 77ر9 طن، وكان يحمل القبطان وبحارًا و 12 صيادًا، انقلب بعد أن اصطدم بسفينة شحن وزنها 3000 طن في المياه على بعد نحو 80 كيلومترًا جنوب جزيرة يوكجي الساعة 5 صباحًا، وفقًا لما ذكرته وكالة “يونهاب” للأنباء الكورية الجنوبية.

وتقع الجزيرة بالقرب من مدينة تونجيونج الساحلية على بعد 330 كم جنوب سول. وعثر على اثنين ممن كانوا على متن القارب، بما في ذلك القبطان البالغ من العمر 57 عامًا، فاقدي الوعي، وأعلنت وفاتهما في وقت لاحق. كما توفي شخص آخر تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وهناك اثنان آخران مفقودان.

وأكد خفر السواحل أن الحادث نجم عن اصطدام بسفينة شحن مسجلة في بنما، يجري إرسالها حاليًا إلى ميناء تونجيونج تحت حراسة لإجراء مزيد من التحقيقات.