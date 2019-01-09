مقتل 15 حوثيًا بانفجار باليستي أثناء محاولة إطلاقه تجاه المملكة

المواطن - الرياض

لقي نحو 15 عنصرًا من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم بانفجار صاروخ باليستي أثناء عملية إطلاق فاشلة بمنطقة آل الطيار بمديرية مجز بمحافظة صعدة الحدودية أقصى شمالي اليمن.

وبحسب مصادر “العربية”، كانت عناصر الميليشيات وبينهم خبراء إطلاق صواريخ يستعدون لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية لكنه انفجر فيهم عند ساعات الصباح الأولى.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نشرت في وقت سابق فيديو يوثق بعضًا من انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خاصةً فيما يتصل باستخدام الأماكن السكنية والمدنيين لأغراض عسكرية.