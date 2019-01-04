مقتل 7 من مسلحي القاعدة بنيران قوات النخبة في شبوة

المواطن - الرياض

لقي 7 من مسلحي القاعدة مصرعهم خلال عملية دهم نفذتها قوات النخبة الشبوانية على معاقل للتنظيم في مديرية مرخة بمحافظة شبوة اليمنية

يأتي ذلك بعد نجاح الجيش اليمني، في تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن “لواء المهام الخاصة ولواء ٦٣ مشاة ولواء الحزم واللواء التاسع باغتوا الميليشيا وقاموا بتحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة خلف حصن باقم “قرى محديده وقرى آل زماح ومثلث باقم “.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران تكبدت خلال المعارك الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.