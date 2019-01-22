مقتل 8 من ميليشيا الحوثي الانقلابية في تعـز

مقتل 8 من ميليشيا الحوثي الانقلابية في تعـز

2019/01/22
الساعة 8:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الموطن - واس

قتل ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني جنوب شرقي محافظة تعـز.

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قتلى الميليشيا الانقلابية سقطوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في تباب “مزعل، والصالحين، والمغربة” بجبهة الشقب شرق مديرية صبر الموادم، مضيفًا أن قوات الجيش اليمني رصدت محاولة الميليشيا الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن قتلت 8 من عناصرها وأصابت آخرين.

وتُعدّ جبهة الشقب البوابة الرئيسية لمديرية صبر الموادم التي تطل على مدينة تعز بأكملها.



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