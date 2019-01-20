مقطع صوتي نادر لحديث الملك سعود حول إنشاء طريق الطائف – الهدا

مقطع صوتي نادر لحديث الملك سعود حول إنشاء طريق الطائف – الهدا

2019/01/20
الساعة 9:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

وثق مقطع صوتي نادر، حديثًا تاريخياً بين الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومحمد بن لادن على جبل الكرا.

وكان الحديث، الذي نشره حساب الملك سعود على “تويتر”، حول شق طريق يربط الطائف بالهدا، ومكة المكرمة، وأبدى الملك سعود ملاحظاته فيما شرح محمد بن لادن خطة العمل.

ووجه الملك مؤسسة محمد بن لادن بتكملة وصيانة الطريق ومتابعة من ولي العهد في ذلك الوقت الأمير فيصل بن عبدالعزيز في تنفيذ المشروع والإشراف على مراحل التنفيذ للطرق.

 



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