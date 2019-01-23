مكارم توقع اتفاقية لتشغيل فندق 5 نجوم في جبل الكعبة

المواطن - عبدالملك آل سميح

أعلنت مكارم العلامة الفندقية السعودية التابعة لشركة دور للضيافة المتخصصة في خدمة المدن المقدسة في المملكة، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع السيد عابد القرشي للقيام بإدارة وتشغيل فندق من فئة الخمس نجوم في منطقة جبل الكعبة بالعاصمة المقدسة والذي يتم تشييده بجوار الحرم المكي الشريف.

وتهدف مكارم من خلال تشغيلها لهذا الفندق، الذي سيحمل اسم فندق مكارم جبل الكعبة، إلى تطبيق خطتها التوسعية والتي تنص على زيادة محفظتها لتصل إلى 10000 غرفة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد المعتمرين من 8 إلى 30 مليون زائراً سنوياً.

ويحتوي الفندق على 416 غرفة فندقية فاخرة، تتوزع على 20 طابقًا مطلاً على الحرم المكي الشريف، ويضم صالة طعام رئيسية تتسع لحوالي 200 شخص تقدم المأكولات المتنوعة مع توفر ثلاث قاعات مهيأة للاجتماعات، وموقف سيارات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتميزة.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة بدر البدر: إن إدارة وتشغيل فندق مكارم جبل الكعبة ، والمتوقع افتتاحه في بدايات عام 2020م، يتوافق مع استراتيجية مكارم التوسعية في المدن المقدسة حيث نعمل على تقديم أعلى المعايير لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف: يأتي افتتاحنا لهذا الفندق تماشياً مع عملنا المستمر للتميز في الضيافة السعودية، وتقديم خدمات فندقية وفق معايير عالمية لتعزيز مكانتها كعلامة سعودية رائدة في قطاع الضيافة محلياً وإقليمياً.

وأكد: كلنا ثقة أن إدارة وتشغيل هذا الفندق في منطقة جبل الكعبة سيحظى باهتمام الزوار من كافة أنحاء العالم بفضل مزاياه المتعددة التي تشمل الموقع المركزي والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات الضيوف على كافة المستويات.

من جهته قال حسان الأحدب، الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في شركة دور، إن هذا الفندق من شأنه أن يوفر الراحة لضيوف الرحمن حيث يتميز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، ويبعد عن الحرم مسافة 800 م، ويوفر للنزلاء إطلالات مميزة على الحرم المكي الشريف، فضلاً عن توفر التقنية الحديثة داخل فنادق مكارم والتي ستقدم للحجاج راحة أكبر من أجل أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وأكد الأحدب أنه مع نمو سياحة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، سيتزايد الطلب على الفنادق في مكة المكرمة، وتحتل مكارم مكانة كبيرة في هذا الشأن وخاصة بعد أن أطلقت شركة كرم لخدمة المعتمرين في الربع الثاني من 2018″.

من جهته عبر السيد عابد القرشي عن سعادته بهذه الاتفاقية مع شركة دور للضيافة والتي ستوفر لكافة الحجاج والمعتمرين فندقا جديدا ومميزا يحوي كافة التسهيلات الحديثة لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وأكد القرشي أن مسيرة شركة دور للضيافة بشكل عام ومكارم بالأخص كونها علامة سعودية رائدة في قطاع الضيافة، بما تمتلكه من خدمات إدارية وتشغيلية متميزة ومتخصصة في المدن المقدسة، الأمر الذي شجعنا على التعاون والمضي قدماً معها لمنافسة ما تقدمه الشركات العالمية ولمواكبة احتياجات المسافرين.

وأضاف: في بداية عام 2020 سوف نطلق فندق مكارم جبل الكعبة ، بحلة جديدة ومواصفات عالمية بروح محلية بهدف تقديم خدمة مثالية لضيوف الرحمن.

وكانت مكارم اختارت تأجير وتشغيل الفندق تماشياً مع استراتيجيتها التوسعية في المدن المقدسة ومن شأن هذا المشروع أن يثري قطاع الضيافة في هذه المنطقة، خاصة وأن جبل الكعبة يتميز بموقع استراتيجي حيث يقع شمال غرب المسجد الحرام في حارة الباب، ويعد من المناطق القريبة جداً إلى الحرم المكي الشريف.

يذكر أن مكارم لديها خبرة طويلة في المدن المقدسة، والتزمت بتطوير مواقع مختارة بعناية، كما أن مكارم معروفةً في جميع أنحاء العالم نسبة إلى التجربة الروحانية التي تقدمها للحجاج والمعتمرين، وذلك بفضل خدمات المساندة الشاملة والمبتكرة في الرحلات المتوجهة إلى “قلب الإسلام”.