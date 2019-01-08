مكتبة جرير تعلن توفر وظائف شاغرة للرجال

المواطن - الرياض

أعلنت مكتبة جرير توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في فروع المكتبة بثلاث مدن بالمملكة (الرياض، والدمام، والخبر)، بالمسميات التالية (محاسب مبيعات، ومسؤول مبيعات).

واشترطت المكتبة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محاسب مبيعات (كاشير):

– الراتب شامل البدلات 5600 ريال.

– نظام عمولات شهري.

– إجازة يومان أسبوعياً.

– فرصة حقيقة للنمو والتطور الوظيفي.

– تأمين طبي.

2- مسوؤل مبيعات:

– الراتب شامل البدلات 5000 ريال.

– نظام عمولات شهري.

– إجازة يومين أسبوعياً.

– فرصة حقيقة للنمو والتطور الوظيفي.

– تأمين طبي.

طريقة التقديم:

– للراغبين في العمل الرجاء التوجه إلى أقرب معرض في المدن المحددة أعلاه والتقديم لدى قسم خدمة العملاء.

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