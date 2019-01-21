ملايين الفلبينيين يصوتون لإقامة منطقة مسلمة ذات حكم ذاتي

المواطن - متابعة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في المنطقة الواقعة في جنوبي الفلبين، التي دمرتها الصراعات، وسط إجراءات أمنية مشددة لإجراء استفتاء للتصديق على قانون إقامة منطقة مسلمة جديدة ذات حكم ذاتي.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في الفلبين (كوميليك) إن أكثر من 83ر2 مليون ناخب مسجل في خمس مقاطعات ومدينتين في منطقة مينداناو الجنوبية من حقهم التصويت في الاستفتاء الذي سيستمر حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وستجري جولة ثانية في السادس من فبراير المقبل في مقاطعتين أخريين في مينداناو.

وقال المتحدث باسم “كوميليك” جيمس جيمينيز إنه سيتم فرز الأصوات يدويًا ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد أربعة أيام.