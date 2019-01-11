ملتقى البنوك يناقش المسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية ٢٠٣٠

المواطن - الرياض

ينطلق يوم الثلاثاء القادم ملتقى البنوك السعودية والمسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية ٢٠٣٠ والذي ينظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وجمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية بمقر الجمعية بالرياض وبرعاية حصرية من البنك السعودي الفرنسي.

وسيشمل المنتدى ندوة يتحدث فيها كل من طلعت حافظ الأمين العام للجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية ود. فهد الطياش أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود وعسكر الحارثي الأمين العام لمركز الاستدامة في غرفة الرياض ويديرها الإعلامي مهند أبو عبيد.

وسيناقش الملتقى عدة محاور منها : إلى أين وصلت البنوك السعودية في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وهل واكبت توجهات الرؤية في دعم المجتمع وسبل تفعيل برامج المجتمع للبنوك وإتاحة الاستفادة منها.

كما سيتخلل الملتقى دورة تدريبية يقدمها المدرب المعتمد فايز العمري عن كيفية الاستدامة بين القطاع غير الربحي مع القطاع الخاص وورشة عمل يشارك فيها كل من فيصل اليوسف مدير عام المسؤولية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعبيد البرغش خبير تنمية بشرية وتطوع ويديرها الإعلامي محمد الوهيبي وسيتم مناقشة سبل تجويد عمل القطاعات غير الربحية مثل الجمعيات والفرق التطوعية وكيفية بناء علاقات مستدامة تسهم في دعم برامجهم الموجهة للمجتمع، ويصاحب الملتقى معرض يضم عدداً من إبداعات الفرق التطوعية ومن ذوي الإعاقة المبدعين وركن خاص لوزارة العمل والتنمية يُقدَّم فيها عدد من الاستشارات .



وفِي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي إبراهيم المعطش أن المركز السعودي دأب على إقامة ملتقيات تسهم في حراك المسؤولية الاجتماعية ودعا المهتمين للاستفادة من هذا الملتقى خصوصا المسؤولين في الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية والعاملين في القطاع البنكي وعامة الناس، ورفع المعطش شكره لمعالي د. أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي دعم هذا الملتقى وحث على المشاركة فيه ووجه بدعمه ورعايته ليسهم في تفعيل دور البنوك السعودية في المسؤولية الاجتماعية.